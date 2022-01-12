اليوم السابع
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الصحة: إخماد حريق محدود بمخزن فى معهد الكبد دون إصابات

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:06 م
الصحة: إخماد حريق محدود بمخزن فى معهد الكبد دون إصابات الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدم تأثر الخدمات الطبية المقدمة للمرضى من خلال المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، وذلك في أعقاب الحريق المحدود الذي اندلع صباح اليوم الأربعاء، بمنطقة المخازن خلف المعهد، حيث نجحت سيارات الحماية المدنية في إخماد الحريق خلال دقائق قليلة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق اندلع في المبنى الخاص بمنطقة مخازن المعهد التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية، وتقع في الممر الخلفي بين المعهد والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات، وأن الخدمة الطبية لم تتأثر، والمعهد يواصل تقديم خدماته للمرضى على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، قال الدكتور باسم عيسى مدير المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد والأمراض المُعدية، إن إن المعهد مستمر في استقبال المرضى المترديين على على أقسام الاستقبال والعيادات الخارجية، مؤكدًا تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية، وجاري إزالة آثار الحريق، لإعادة كل شيء إلى أصله.
 
 
 

 


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المعهد القومي لأبحاث الأمراض المتوطنة

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