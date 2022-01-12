اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 07:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السيدة انتصار السيسى: سعدت بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:15 م
السيدة انتصار السيسى: سعدت بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بما شاهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم.
 
وكتبت السيدة انتصار السيسى، علي صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك":"سعدت بما شهدته من عروض مبهرة على مسرح شباب العالم، حيث اجتمع الموهوبون من كل أنحاء العالم، هنا في شرم الشيخ، في رسالة تؤكد أن ما يجمع الإنسانية أكثر مما يفرقها وأن الفنون يمكنها أن تلعب دورا بالغ الأهمية في إرساء قواعد التعايش". 
 
وقالت السيدة انتصار السيسى، إن الفنون والثقافة بلا شك هي الحياة، والركيزة الأساسية للتنمية وبناء الإنسان، مضيفة: "تحية لكل مبدع وكل شابة وشاب شاركوا في هذه العروض المتميزة".
 
تويتة السيدة انتصار السيسى
 
271655627_489299359221003_6725284796964366618_n
 

 

271687113_489299419220997_4016507029096579975_n
271687113_489299419220997_4016507029096579975_n 
271789008_489299239221015_3813465011537317729_n
 

 

271800319_489299379221001_1973375926591773787_n
 

 


انتصار السيسى

الرئيس السيسى

السيسى

مسرح شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

اليوم السابع بلس

منتدى شباب العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة