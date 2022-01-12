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السكة الحديد تبدأ إضافة عربة بوفيه بالقطارات الروسية لمواجهة الباعة الجائلين

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 ص
السكة الحديد تبدأ إضافة عربة بوفيه بالقطارات الروسية لمواجهة الباعة الجائلين محطة قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأربعاء إضافة عربة بوفيه بكل قطار من القطارات الروسية العاملة بخطوط الوجهين القبلى والبحرى، وذلك لمواجهة ظاهرة الباعة الجائلين بالقطارات والمحطات.
 
وعربات البوفيه الجديدة تسلمتها هيئة السكة الحديد ضمن أكبر صفقة عربات تعاقدت عليها والمتضمنة 1300 عربة روسى ستوردها شركة ترانسماش هولدينج الروسية وبها عدد (45) عربة بوفيه، تستهدف تلبية احتياجات الراكب خلال الرحلة.  
 
والاتفاق مع شركة ترانسماش هولدينج يتضمن تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، وصل منها تقريبا 600 عربة عادية ودرجة ثالثة مكيفة حتى الآن.
 
تكلفة الصفقة الأكبر في تاريخ الهيئة تصل إلى 1.065 مليار يورو يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسي، ومخطط اكتمال توريدها نهاية عام 2023، حيث تستقبل هيئة السكة الحديد دفعات شهرية من الصفقة بواقع 35 عربة شهريا، ومع اكتمال وصول العربات العادية أو ذات التهوية الديناميكية يبدأ توافد العربات المكيفة بأنواعها المختلفة.

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