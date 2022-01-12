اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 م
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الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:49 ص
الرقابة المالية تعتمد تعديل صندوق تأمين شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 2005 لسنة 2021، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 حربي).
 
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 10 الصادر اليوم الأربعاء، على:
 
قرار الرقابة المالية
قرار الرقابة المالية

صندوق تأمين شركة أبو زعبل
صندوق تأمين شركة أبو زعبل
 
 
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
 

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