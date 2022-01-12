الرئيس الكازاخى: انسحاب قوات حفظ السلام اعتبارا من يوم الغد

جاء هذا التصريح للرئيس الكازاخستاني، بحسب وسائل إعلام روسية أثناء اجتماع ترأسه اليوم الأربعاء، في مدينة "ألما-آتا"، التي شهدت أعنف الاشتباكات خلال موجة الاضطرابات الأخيرة في كازاخستان.

وأوضح توكايف "أن عملية الانسحاب المنظم لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تنطلق غدا"، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع رؤساء الدول المعنية بهذا الشأن.

وتوجه الرئيس الكازاخستاني، بالشكر إلى قوات حفظ السلام على عملها خلال الأيام الأخيرة، واصفا مهمة تلك القوات بأنها ناجحة جدا، مشددا على أن نشر قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، وخاصة في "ألما-آتا"، لعب بحد ذاته دورا ملموسا في استعادة استقرار الوضع في البلاد.

يُذكر أن بعض وسائل الإعلام الروسية أشارت مؤخرا إلى وجود خلافات بين روسيا وكازاخستان حول هذا الموضوع، ودللت على ذلك بتصريحات وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أمس الثلاثاء، بأن قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبقى في كازاخستان حتى استقرار الوضع تماما.