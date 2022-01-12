اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 01:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي يلتقي المراسلين الأجانب ويؤكد أهمية قضية الوعي.. صور

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:30 م
الرئيس السيسي يلتقي المراسلين الأجانب ويؤكد أهمية قضية الوعي.. صور الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الـرئيس عبدالفتاح السيسي ، أن الدولة تهتم بقضية الوعي من خلال منظومة متكاملة تبدأ من الأسرة والمنزل مروراً بالمدرسة والجامعة ووصولاً إلي دور العبادة بالإضافة إلي الدراما والإعلام . 
 
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم في إطار فعاليات منتدي شباب العالم مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء  وعدد من الوزراء  والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. 
 
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بإن اللقاء تناول نقاشا مفتوحاً بين الـرئيس السيسي والمراسلين الأجانب في شكل حوار متبادل رد خلاله الـرئيس علي كافة الأسئلة التي طرحها الحضور .
 
WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.25.59 PM (1)
 

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.25.59 PM
 

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.26.00 PM (1)
 

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.26.00 PM (2)
 

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.26.00 PM (3)
 

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.26.00 PM
 

WhatsApp Image 2022-01-12 at 11.26.01 PM
 

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة