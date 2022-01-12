الرئيس السيسي: مصر دولة شابة.. وتعاملنا بانضباط شديد مع جائحة كورونا

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة "شابة"، والعاملون بها يقدرون بعشرات الملايين، لو توقفوا، هيبقى نصف دخلها منين؟، مضيفا: "الدولة هتبقا غير قادرة على إعطاء هذا العدد أموالا وإعانات"، وتساءل الرئيس: "أديك إعانة ولا منحة وفلوس ولا عمل؟، احنا اخترنا العمل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم: هذا الاختيار سيحافظ على تدفق الأموال و ستتقدم الدولة بمعدلات كان المفروض مش هتحصل..نوقف كل حاجة لغاية لما نطمئن ان الجائحة انتهت ثم نبتدى نتحرك.. تجربنا غير كده ، قولنا لا هنتحرك في العمل ونخفف من آثار الجائحة اقتصاديا ونتعامل بانضباط شديد مع الإجراءات الصحية المطلوبة ولو احتجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل وده اللى تم.