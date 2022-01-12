الرئيس السيسي للمصريين: "أديك إعانة ولا منحة ولا عمل.. احنا اخترنا العمل"

كتب سمير حسنى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر دولة "شابة"، والعاملون بها يقدرون بعشرات الملايين.. لو توقفوا ، هيبقا نصف دخلها منين؟، مضيفا: "الدولة هتبقا غير قادرة على إعطاء هذا العدد أموال وإعانات"، وتساءل الرئيس: "أديك إعانة ولا منحة وفلوس ولا عمل؟.. احنا اخترنا العمل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم: هذا الاختيار سيحافظ على تدفق الأموال، وستتقدم الدولة بمعدلات كان المفروض مش هتحصل.. نوقف كل حاجة لغاية لما نطمئن أن الجائحة انتهت، ثم نبتدى نتحرك.. تجربتنا غير كده.. قولنا لا هنتحرك في العمل ونخفف من آثار الجائحة اقتصاديا، ونتعامل بانضباط شديد مع الإجراءات الصحية المطلوبة، ولو احتجنا نعمل إغلاق مؤقت هنعمل وده اللى تم".