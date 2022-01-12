الرئيس السيسي: "تأثير جائحة كورونا على مصر غير باقى الدول"

كتب سمير حسنى - تصوير حسن طلال

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تأثير جائحة كورونا على مصر غير باقى الدول، مضيفا: "طيب هناخد الإجراءات الصحية وإرشادات منظمة الصحة العالمية أكيد ، لأن دول مواطنينا وبنخاف عليهم، طيب هنعمل إجراءات احترازية ونتشدد فيها طبعا، نخفف عن الناس اللى تضررت من الجائحة مثل القطاع السياحي أكيد".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم،" إطلاق حوافز بـ 100 مليار جنيه كان أمر مبكر جدا ، وفيه دول كتير في العالم مكنتش اتحركت ، وقولنا نضخ 100 مليار جنيه للحفاظ على الشركات القائمة بالفعل وتأجيل المستحقات المطلوبة منهم شريطة عدم تسريح العمالة.