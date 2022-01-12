الرئيس السيسي: السلام والتعمير ثوابت بالنسبة لنا.. ونسعى للتعاون مع الجميع

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر مستعدة للتعاون مع الأشقاء في اليمن وكل الدول، متابعا: "شايفين أن السلام والبناء والتعمير ثوابت بالنسبة لنا.. فى مصر لا نتدخل فى شئون الدول.. وندعو إلى عدم التدخل فى شئوئنا.. حتى نستطيع أن نحل الأمور بعيدا عن الصراعات".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى جلسة "المسئولية الدولية في إعادة إعمار مناطق الصراعات"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "باسم منتدى شباب العالم.. وباسم كل شاب موجود هنا.. يمكن إعطاء رسائل لبلدهم وأصدقائهم من أجل إنهاء النزاعات.. كل دولة فيها مجموعة شباب يمكنهم إرسال رسائل لتعظيم النداء إلى المسئولين عن هذه النزاعات".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الإثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.