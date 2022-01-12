الرئيس السيسى: الفساد قرين الإرهاب وتوجه الدولة إعطاء الفرصة للشرفاء والمخلصين

كتب: محمد إسماعيل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اللقاء الذى عقده اليوم، مع شركاء التنمية على هامش منتدى شباب العالم، إن الفساد قرين للإرهاب، وأن توجه الدولة المصرية هو مكافحة الفساد، وإعطاء الفرصة للشرفاء والمخلصين فقط، للعمل من أجل هذه الدولة التي لا تتحمل فقط إلا العمل.

وأكد الرئيس السيسى أن مصر يعيش فيها 6 ملايين لاجئ ولم تسمح لهؤلاء الملايين بالعبور عبر المتوسط إلى أوروبا وتهديد أمنها والتسبب في عدم استقرار أوروبا، معتبرًا أن احتفاظ مصر باللاجئين مسار أخلاقى وإنسانى وأمنى، وأن اللاجئين في مصر يعيشون حياتهم مثل أى مصرى.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم.

وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.