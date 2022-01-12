الرئيس السيسى: الأوضاع فى مصر آخذة فى التطور الإيجابى بشكل كبير

كتب محمد الجالى

تناول الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطورات الأوضاع الداخلية في مصر بكافة جوانبها، خاصة عملية التنمية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في عدد من المحاور من بينها جهود التنمية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، مع عدد من المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر من كافة وكالات الأنباء العالمية في إطار فعاليات منتدي شباب العالم، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إلي أن الـرئيس السيسي أكد علي أن الأوضاع في مصر آخذة في التطور بشكل كبير، حيث تم بذل جهود كبيرة خلال السنوات السبع الماضية، وهو ما آثر بالإيجاب عَلِي كافة الأوضاع في مصر.