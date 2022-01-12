اليوم السابع
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الرئيس السيسى: أنفقنا 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر

الأربعاء، 12 يناير 2022 11:28 ص
الرئيس السيسى: أنفقنا 400 مليار دولار للخروج من متاهة الفقر الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حجم الإنفاق الذى قامت بهد الدولة من أجل الخروج من متاهة الفقر بلغ أكثر من 6 تريليونات جنيه يعني 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن عدد الشركات المتعاقدة 4500 شركة وحجم الأموال التي حصلت عليها تريليون و100 مليار جنيه.
 
وأضاف ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان" تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، بمنتدى شباب العالم.: "لما بدأنا المسؤولية مكنش في دماغنا غير محاربة الفقر في مصر عن طريق العمل بإخلاص وجد ، وقدر الإمكان بإتقان وإيمان ، مكنش فيه حل تاني ..حجم الجهد اللى اتعمل مش بتاع رئيس، ده جهد دولة وحكومة".
 
وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.
 
ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".
 
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.
 
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منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

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شرم الشيخ

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