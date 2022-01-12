"الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر": أوميكرون قد يغرق النظم الصحية بجنوب آسيا

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حذر الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من أن متحور أوميكرون يهدد بإغراق النظم الصحية في جميع أنحاء جنوب آسيا، والتي ماتزال أنظمتها تعانى من موجة قاتلة من متحور دلتا منذ العام الماضي.



وذكر الاتحاد الدولي - في تقرير صدر اليوم الأربعاء بجنيف - أن البلدان في جميع أنحاء جنوب آسيا من الهند إلى نيبال وبنجلاديش أبلغت عن زيادات مقلقة في إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث أبلغت الهند وحدها عن زيادة بنسبة 2.013% في إصابات كورونا خلال الشهر الماضي، فيما تجاوزت الحالات الآن 179 ألف حالة في اليوم.



وأضاف أن موجة متحور أوميكرون الجديدة تتسبب في مزيد من البؤس لمئات الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء جنوب آسيا، والذين يعيشون بالفعل في فقر مدقع يتفاقم بسبب وباء كورونا على مدى العامين الماضيين.



وحذر رئيس وفد الاتحاد الدولي في جنوب آسيا عديا ريجمى من أن هذه الموجة الأخيرة من فيروس كورونا تنذر بخطر هائل لمئات الملايين من الأشخاص فيى جنوب آسيا، خاصة في ظل الخوف من معدلات إصابة قياسية.



وأوضح التقرير أن غالبية البلدان في جنوب آسيا قامت بتلقيح أقل من 50% من سكانها، مما يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأعراض خطيرة للفيروس، وبما يتطلب العلاج في المستشفى، مشيرا إلى أن الهند قامت بتطعيم 45% من سكانها بالكامل، في حين أن باكستان لديها 32.8%، وبنجلاديش 33% تلقوا جرعتين.



ودعا الاتحاد الدولي إلى تسريع الجهود لتلقيح الجميع، مشددا على أنه من الأهمية بمكان ارتداء الأقنعة وتجنب الزحام للحفاظ على أمان العائلات والأصدقاء والأشخاص الأكثر ضعفا.



وأكد أنه لتجنب موجات لا نهاية لها من هذا الفيروس القاتل، فهناك حاجة إلى أن تكون اللقاحات متاحة للجميع في كل بلد، وخاصة للأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتهم الأولى بعد والأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بما في ذلك كبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية.