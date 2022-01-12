اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من ألفى مواطن روسى وأجنبى من كازاخستان

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:21 م
الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من ألفى مواطن روسى وأجنبى من كازاخستان احتجاجات كازاخستان
موسكو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء أكثر من ألفى مواطن روسى وأجنبى حتى الآن من كازاخستان بواسطة طائرات النقل الجوى العسكرى. 
 
وذكرت الدفاع الروسية ـ في بيان اليوم الأربعاء ـ أنه تم إجلاء 2095 مواطنا روسيًا وأجنبيًا من كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية ــ الفضائية الروسية، أن الأشخاص، الذين تم إجلاؤهم، هم المواطنون الروس الذين توجهوا إلى "ألما-آتا" لقضاء عطلة رأس السنة في رحلات سياحية، ونتيجة لتفاقم الوضع وإغلاق مطار ألما-آتا الدولي، بقي السياح الروس في فنادق المدينة، مشيرا إلى أن هؤلاء المواطنين ناشدوا قيادة الوحدة الروسية لقوات حفظ السلام بطلب المساعدة في إعادتهم إلى روسيا.

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