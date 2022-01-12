اليوم السابع
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الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية.. فرن الحاجة رئيسة مفتوح للجميع.. لايف

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:30 ص
الحلوة دى قامت تعجن فى الفجرية.. فرن الحاجة رئيسة مفتوح للجميع.. لايف الخبيز
الشرقية- فتحية الديب

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قدم تلفزيون "اليوم السابع" بثاً مباشراً عن العيش الفلاحى لما له من مذاق خاص، ورائحة العجين أثناء تواجده فى الفرن الفلاحى تشمها من على بعد أمتار، والجميع يحب تناول العيش الفلاحى، لكنه أصبح قليلا جدا، بعد أن هدم العديد من السيدات بالقرى الأفران البلدية واكتفوا بشراء عيش الطابونة، لكن هناك بعض القرى التى مازال يحرص أبناؤها على خبيز العيش الفلاحى على الأقل فى المواسم والأفراح، عن طريق البحث عن خبازة شاطرة تقوم بخبيز العيش.

وقال عدد من نساء عزبة الأشرم التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إن الحاجة" رئيسة" قامت منذ أكثر من 10 سنوات ببناء فرن فلاحى أمام منزلها جعلته لوجه الله تخبز فيه كافة السيدات بالقرية.

وقالت الحاجة "رئيسة" إن جميع سيدات العزبة يعرفن بعضهن جيدا ومن ترغب فى الخبيز تأتى إليها لتخبرها ويتم توفير الحطب لهن، ويتم الخبيز فى أجواء طيبة يسودها المحبة والود بين الجميع.

وقالت الست "راوية" تعمل خبازة من أكثر من 16 عاما، إنها تسعى على رزقها بالحلال حيث تعلمت الخبيز فى طفولتها.


فرن الحاجة رئيسة

العيش الفلاحى

عزبة الاشرم

مركز بلبيس

محافظة الشرقية

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