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الحكومة تنفى صحة الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالى

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:01 م
الحكومة تنفى صحة الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تم تداوله من أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، تواصل المركز مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحديد أسعار برامج العمرة للموسم الحالي تزامناً مع الإعلان الرسمي لضوابط العمرة لهذا العام، مُوضحةً أن الأسعار المتداولة لبرامج العمرة للموسم الحالي غير صادرة عن الوزارة، مُؤكدةً على أن الوزارة ليس لها أي دخل أو علاقة بتحديد أسعار العمرة وأن كل شركة سياحية تحدد برامج متنوعة للعمرة، يتم وضعها على البوابة المصرية للعمرة ليختار المعتمر ما يناسبه من هذه البرامج، عبر الرابط التالي: "umrah.eg"، والتي ستتضمن كافة تفاصيل هذه البرامج من حيث الأسعار وأماكن الإقامة ومواعيد الحجز والسفر ذهاباً وعودة، والخدمات المقدمة منذ الحجز وحتى نهاية الرحلة.
 
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين.
 
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