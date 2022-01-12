اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 04:12 م
أكرم القصاص
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التعاون الإسلامى: نتابع بقلق التطورات فى مالى عقب نتائج قمة إيكواس

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:43 م
التعاون الإسلامى: نتابع بقلق التطورات فى مالى عقب نتائج قمة إيكواس منظمة التعاون الإسلامى - أرشيفية
أ ش أ

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تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقلق التطورات الأخيرة في مالي، عقب نتائج القمة الاستثنائية لمجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) التي عقدت في 9 يناير 2022.
 
وحثت المنظمة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية -اليوم الأربعاء جميع الأطراف المعنية على عدم ادخار أي جهد للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة السلمية إلى النظام الدستوري في جمهورية مالي، مؤكدة استعدادها لدعم جميع الجهود الهادفة إلى التوصل إلى حل لهذه الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار جمهورية مالي والمصالح العليا لشعبها.
 
كما ثمنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي جهود مجموعة دول غرب أفريقيا للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة.
 
 
 

منظمة التعاون الإسلامى

مالى

الإيكواس

الأوضاع فى مالى

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