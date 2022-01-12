اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 م
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التضامن تبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة يناير السبت المقبل

الأربعاء، 12 يناير 2022 01:00 م
التضامن تبدأ صرف مساعدات المستفيدين من تكافل وكرامة يناير السبت المقبل وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية
‎كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" عن شهر يناير الجاري، اعتبارا من السبت المقبل وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.
 
‏‎ويواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى صرف معاشات يناير وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع  التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية . 
 
‏‎كما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك  بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
‎‏‎كانت وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى قد شكلت لجانا لمتابعة صرف معاشات يناير من بنك ناصر  الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لاصحاب المعاشات وكذلك المستفيدين من المعاشات .
 
 
 
 

التضامن

مساعدات تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

صرف مساعدات تكافل وكرامة

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