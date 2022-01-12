التصريح بدفن جثة 3 أشخاص لقوا مصرعهم مختنقين داخل منزلهم بإمبابة

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثث 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم مختنقين نتيجة تسرب غاز بمنطقة إمبابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساته، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابة؛ وطلبت تقرير وافً حول إصابته.

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم وأصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وجود حالات وفاة داخل شقة بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن 3 أشخاص من أسرة واحدة فارقوا الحياة، بينما أصيبت فتاة نتيجة تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز.

تم نقل الضحايا إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.