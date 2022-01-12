التحقيقات والشهود يكشفون كواليس مصرع 4 أطفال بحريق شقة سكنية فى فيصل

كتب أحمد الجعفرى - عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل الحريق الذى اشتعل داخل شقة سكنية بمنطقة الطالبية بفيصل، حيث تبين أن النيران اشتعلت داخل المنزل فيما بين الساعة الـ7 والـ8 مساءً، حيث بدأت داخل أحد الغرف في الشقة السكنية الموجودة بالطابق الثالث، في الوقت الذى كان بداخل المنزل 4 أطفال أشقاء، مما أسفر عن وفاتهم جميعًا مختنقين بأبخرة الدخان السامة.

وتابعت التحقيقات، أن والدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين الـ 6 و10 سنوات، منفصلة عن زوجها وكانت خارج المنزل وقت الحريق، وعادت أثناء اشتعال النيران، ومحاولة الأهالى السيطرة على الحريق، قبل وصول رجال الحماية المدنية.

وقال أحد الشهود والذين شاركوا في عملية السيطرة على النيران وإخراج جثث الضحايا من داخل المنزل، إنه أخذ شال من أحد أصدقائه، وأنه دخل المنزل في محاولة للسيطرة على النيران بطفاية حريق، ولم يكن يعلم بوجود أطفال بالداخل، في ذلك الوقت سمع صوت والدة الأطفال تخبرهم بوجود أطفال بالداخل، فحاول الاستعلام منها عن وجودهم في أي الغرف.

وتابع الشاهد، أنه أثناء ذلك شاهد الثلاث أطفال متوفين داخل أحد الغرف، فقام بإخراجهم خارج المنزل، بعدها أخرج طفل أخرج، وتم نقلهم إلى مستشفى أم المصريين.

كشفت معاينة الأجهزة المختصة لموقع حريق شقة سكنية بمنطقة الطالبية بفيصل، أن الحريق اشتعل في شقة سكنية بالطابق الثالث في عقار سكنى بشارع الشيخ ريحان، حيث التهمت محتويات أحد الغرف، وامتدت لتشمل بعض أجزاء المنزل، ومصرع 4 أطفال كانوا متواجدين بالداخل.

وكشفت مناظرة جثث الضحايا، عن إصابة الأطفال بحروق في مناطق متفرقة من الجسد، نتيجة اشتعال النيران، ومصرعهم نتيجة استنشاقهم كميات ضخمة من أبخرة الدخان السامة التي صعدت جراء الحريق.

تمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران التى اشتعلت داخل المنزل، وتم نقل جثامين الأطفال إلى المستشفى، وأصدرت جهات التحقيق قرارا بدفنهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى الوقت الحالى يعمل رجال المعمل الجنائى على رفع الأدلة الجنائية من موقع الحادث لفحصها، وكتابة تقرير وافٍ عنها وتحديد سبب اشتعال النيران.