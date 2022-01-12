الانتهاء من تنفيذ الشهر العقارى الجديد بالعاشر من رمضان.. صور

الشرقية فتحية الديب

قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على خليج السويس، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الشهر العقارى الجديد المُقام على القطعة رقم 2/4 بالمجاورة 15 في الحي الثاني.



وأوضح عمران، أنه تم تسليم مقر الشهر العقاري الجديد للبدء في تشغيله بصورة رسمية.



وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إلى أنه سيتم تشغيل مقر الشهر العقاري الجديد بداية من يوم السبت المقبل.







رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مقر الشهر العقاري



رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مقر الشهر العقاري الجديد



مقر الشهر العقاري الجديد بالعاشر من رمضان



