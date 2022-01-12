الاتحاد العربى للتطوع: حياة كريمة حققت المعادلة الصعبة بالجمع بين القطاعين الحكومى والخاص

كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

استهل حسن بو هزاع، رئيس الاتحاد العربي للتطوع، كلمته بجلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر"، ضمن فعاليات اليوم الثالث بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.. ربي اجعل هذه الأرض واحة أمن وسلام"، فيما وجه شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "يشرفني أن أرفع لكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح منتدى شباب العالم كما أشكر اللجنة المنظمة على حسن الاستقبال والتنظيم".

أضاف حسن بو هزاع، في كلمته، أن مبادرة "حياة كريمة" في مصر، استطاعت أن تجمع بين القطاعين الخاص والحكومي، وهي مبادرة رئيسية استطاعت تحقيق المعادلة الصعبة في أن يشترك الجميع في مبادرة تساهم في التخفيف من أعباء الفقر والحاجة لـ60 مليون نسمة بالدولة المصرية، مردفا: "حقيقة كلنا معجبين بهذه المبادرة، وهذه المؤسسة العريقة التي استطاعت أن تخفف من الفقر وتعزيز الصحة وتوفير الغذاء والسكن الملائم للمواطنين، ويشرفني كاتحاد عربي للتطوع، أن نكون سفراء لمبادرة حياة كريمة والترويج لها ومساعدة حكوماتنا بتبني مثل هذه المبادرة".

وأكمل: "أنا معجب جدا بالتجربة المصرية وبمبادرات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بالقطاع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني، وإطلاق فخامته عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وهذا دليل واضح على تنبي الحكومة المصرية للمجتمع المدني والقطاع الأهلى وإيمانها بدوره لدفع عجلة التنمية والمساهمة في تنمية المجتمعات".

وتابع أن هناك مليار و300 ألف مليون نسمة حول العالم، يعانون من الفقر، وبأرقام صعبة والفقر، لذا يعد الفقر مؤثر جدا على جهود الدول في التنمية، فيما قال: "هناك أهمية كبيرة لوجود المتطوعين ومساهمتهم في الجهود الحكومية، وهناك 9 ملايين متطوع في العالم العربي يمثلون 8.2% من عدد المتطوعين حول العالم، وهذه النسبة قليلة جدا، ولكن طموحاتنا كبيرة والمجتمعات العربية تحتاج لجهود المتطوعين، ويعمل الاتحاد العربي على استقطاب الأعضاء ومساندتهم وتشجيعهم على القيام بأعمال المتطوعين، وخصصنا جوائز لإبراز التطوع والنماذج المؤثرة التي استطاعت تكريس عمل التطوع في دولها".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم،أول أمس الاثنين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ومنتدى شباب العالم هو حدث سنوى عالمى يقام بمدينة شرم الشيخ فى جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وانطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ فى الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15000 شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.