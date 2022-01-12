الاتحاد الأوروبى يؤكد عزمه مواصلة التعاون والتنسيق الوثيقين مع أمريكا

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أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عزمه مواصله التعاون والتنسيق الوثيقين مع الولايات المتحدة لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وعلى رأس ذلك، الأزمة على الحدود الأوكرانية-الروسية.



جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي، تعليقا على لقاء الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ستيفانو سانينو ونائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، في بروكسل، لمناقشة الحشود العسكرية الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا وحولها والجهود الدبلوماسية ذات الصلة .



وأضاف البيان : أن اللقاء أعقب اتصالات سابقة بين الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد، جوزيف بوريل، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، بالإضافة إلى اجتماع شيرمان مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الثلاثاء أمس، وهي جميعها اجتماعات تطرقت إلى ما جرى خلال المحادثات الأمريكية الروسية في جنيف، التي جرت يوم أمس الأول بشأن الملف نفسه.



وتابع : أن الطرفين أكدا مجددًا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقفان معًا من أجل المبادئ والقيم المشتركة. وأعادا التأكيد على دعمها لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها، والتشديد على دعوة روسيا إلى خفض التصعيد وتنفيذ بنود اتفاقيات مينسك بالكامل. كما أكدا أن أي عدوان عسكري آخر ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكلفة باهظة.



وأشار البيان أيضا إلى مناقشة الطرفين سبل تعزيز العلاقات الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف عقب الاقتراحات التي قدمها الاتحاد الروسي بشأن الترتيبات والضمانات الأمنية في أوروبا، وذكرا أخيرا: أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيظلان على اتصال وثيق وتفاعل مشترك على مختلف المستويات كجزء من الشراكة الدائمة والالتزام المشترك بالأمن والتعاون عبر المحيط الأطلسي.