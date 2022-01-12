الإجازات الرسمية بامتحان الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة

محمود طه حسين

انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية فى مادة المستوى الرفيع، وحددت المديريات التعليمية أيام توقفت فيها الامتحانات.



وأكد مديريات التربية والتعليم أن الامتحانات توقفت أيام 6و7و8 يناير سبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.



وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة و مجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول " نصف العام " للعام الدراسى 2022/2021 مع اتخاذ كافة الاحترازية والوقائية والتباعد بين الطلاب واتداء الكمامة.



- صفوف النقل للمرحلة الابتدائية



الصف الثانى والثالث "الفصل الواحد " والرابع والخامس "صم وضعاف سمع " خلال الفترة من 9 إلى 10 ينابر 2022



-الصف الرابع الابتدائى " عام وفصل واحد ومكفوفين" والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من15 إلى 20 يناير 2022



- الصف الخامس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022



- الصف السادس الابتدائى (عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022.