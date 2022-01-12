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الأوقاف تطلق المرحلة الثانية من مبادرة سكن ومودة بالقاهرة والمنوفية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:37 ص
الأوقاف تطلق المرحلة الثانية من مبادرة سكن ومودة بالقاهرة والمنوفية مبادرة "سكن ومودة"
كتب على عبد الرحمن

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أطلقت وزارة الأوقاف، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة "سكن ومودة" بمحافظتي القاهرة والمنوفية خلال الفترة من  10 حتى 13 يناير 2022م، حيث عقدت الوزارة بالمحافظتين دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، حاضرت فيها واعظات وأئمة وزارة الأوقاف.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، إن المبادرة تأتى في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية ، وفي إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي.
 
وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الهدف من إطلاق مبادرة "سكن ومودة" هو الإسهام في عملية الاستقرار الأسري ، من خلال قيام كل فرد في الأسرة بواجبه الأسري من منطلق المودة والرحمة: بين الزوجين ، بين الآباء والأبناء ، بين الأهل والجيران ، فالمؤمن أينما وقع نفع ، وخير الناس خيرهم لأهله ، وخيرهم أنفعهم للناس. 
 

سكن ومودة

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العلاقات الزوجية

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