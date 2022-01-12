الأوقاف تطلق المرحلة الثانية من مبادرة سكن ومودة بالقاهرة والمنوفية

كتب على عبد الرحمن

أطلقت وزارة الأوقاف، فعاليات المرحلة الثانية من مبادرة " سكن ومودة " بمحافظتي القاهرة والمنوفية خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير 2022م، حيث عقدت الوزارة بالمحافظتين دورات متخصصة في فقه الأسرة وحقوق كل من الزوجين على الآخر، وبيان أهمية الاستقرار الأسري ، حاضرت فيها واعظات وأئمة وزارة الأوقاف.

وذكر بيان للوزارة اليوم، إن المبادرة تأتى في إطار سلسلة المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تطلقها وزارة الأوقاف المصرية ، وفي إطار حرصها على الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الهدف من إطلاق مبادرة "سكن ومودة" هو الإسهام في عملية الاستقرار الأسري ، من خلال قيام كل فرد في الأسرة بواجبه الأسري من منطلق المودة والرحمة: بين الزوجين ، بين الآباء والأبناء ، بين الأهل والجيران ، فالمؤمن أينما وقع نفع ، وخير الناس خيرهم لأهله ، وخيرهم أنفعهم للناس.