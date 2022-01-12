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الأرصاد: طقس معتدل نهارا على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:00 ص
الأرصاد: طقس معتدل نهارا على الوجه البحرى.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة الطقس فى القاهرة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية،  دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11 درجة.

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