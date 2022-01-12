إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق الجبلاو في قنا.
وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ميني ميكروباص عند مدخل الجبلاو بقنا وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى.
حادث - أرشيفية
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أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق الجبلاو في قنا.
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