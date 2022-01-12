اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 05:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:37 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، فى حادث تصادم 3 سيارات ملاكي بطريق الجبلاو في قنا.

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي مع سيارة ميني ميكروباص عند مدخل الجبلاو بقنا وتم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى.


اصابة 3 أشخاص

تصادم سيارات

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة