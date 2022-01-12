إصابة 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة فى منشأة القناطر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة بقرية الخطاطبة بمنشأة القناطر، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى منشأة القناطر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

ووضعت إدارة المرور العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة لمنع الحوادث.