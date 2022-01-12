اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات البحرية

الأربعاء، 12 يناير 2022 12:54 م
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات البحرية اسعاف-ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات اثناء سيرهم على طريق الواحات الصحراوى و ذلك في الاتجاه من مدينة الواحات وصولا الى مناطق القاهرة بالقرب من الريست، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً من رئيس مدينة الواحات البحرية يفيد بانقلاب سيارة المدينة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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