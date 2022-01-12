إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات البحرية

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارة تابعة لمجلس مدينة الواحات اثناء سيرهم على طريق الواحات الصحراوى و ذلك في الاتجاه من مدينة الواحات وصولا الى مناطق القاهرة بالقرب من الريست، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغاً من رئيس مدينة الواحات البحرية يفيد بانقلاب سيارة المدينة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وتبين إصابة 3 أشخاص جري نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم ، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.