اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 05:18 م
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إخلاء سبيل متهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية

الأربعاء، 12 يناير 2022 05:00 م
إخلاء سبيل متهم بالتحريض ضد مؤسسات الدولة بتدابير احترازية شعار العدالة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أخلت محكمة الجنايات المختصة، سبيل متهم بتدابير احترازية احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
 
ووجهت نيابة أمن الدولة للمتهم بالقضية 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

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