إحالة 10 موظفين بمصالح حكومية فى شمال سيناء للتحقيق لتغيبهم عن العمل

شمال سيناء - محمد حسين

أحال اسامة العفش رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، 10 موظفين بمصالح حكومية للتحقيق، بعد ان تبين غيابهم اثناء جولة متابعة يومية على المصالح الحكومية، ينفذها مجلس مدينة الحسنة .

وأعلن مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء فى بيان،أنه فى اطار ستمرار المتابعة اليومية لجميع المصالح الحكومية بمركز ومدينة الحسنة، لتحقيق الإنضباط والتواجد المستمر بجميع المصالح الحكومية الخدمية، لخدمة جميع المواطنين.

كما تم توجيه لجنة متابعة إلى قريتى القسيمة والمنبطح، برئاسه سعد عبد الحميد وعضوية حسن فتح الله محمد، وقامت بمراجعة جميع دفاتر الحضور والإنصراف، بجميع المصالح الحكومية.

كما تم المرور على مدرسة عين الجديرات الإبتدائية بقرية القسيمة ووجد حاله غياب ، والمرور على مدرسة القسيمة الابتدائية ووجد حالة غياب ، والمرور على الوحدة المحلية بقرية القسيمة وتبين عدم وجود غياب بها بعد مراجعة دفاتر الحضور والانصراف بها، والمرور على إدارة الشباب والرياضة ووجد(1)حالة غياب بها ، والمرور على وحدة التضامن الإجتماعى والإدارة الزراعية بقرية القسيمة وتبين عدم وجود أى حالات غياب .

كما تم المرور على الوحدة الصحية بقرية القسيمة وتبين غياب (3)حالات بعد مراجعة دفاتر الحضور والإنصراف، والمرور على مدرسة المنبطح الابتدائيه و الوحدة المحلية بالقرية وتبين عدم وجود أى حالات غياب ، والمرور على الوحدة الصحية بقرية المنبطح، وتبين غياب(2) حالة غياب وأيضا تم المرور على مركز الشباب والرياضة بقرية المنبطح لا يوجد احد، والمرور على وحدة التضامن الاجتماعي بالقرية وتبين غياب (2)حالة غياب .

وتم تحويل جميع المقصرين للشئون القانونية طبقا للوائح والقوانين وتطبيق الجزاءات المستحقة عليهم، والتأكيد على ضرورة الإنضباط ، والتواجد المستمر حرصاً على تلبية جميع مصالح الأهالى .

وأكد أسامة رئيس مركز ومدينة الحسنة ، استمرارية المتابعة للجميع حتى يتحقق الإنضباط والإلتزام للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالى.