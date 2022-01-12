أمريكا تجدد التزامها بالعمل مع الاتحاد الأوروبى لمواجهة الحشود الروسية على حدود أوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

جددت الولايات المتحدة التزامها بالعمل عن كثب مع الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه لمواجهة الحشود العسكرية الروسية غير المبررة على طول الحدود الأوكرانية.

جاء ذلك - وفقا لما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندى شيرمان وسفراء من اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل لتقديم قراءة لحوار الاستقرار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا الذي عقد أمس في جنيف.

وأكد الجانبان، بحسب البيان، دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وتوجهت نائبة وزير الخارجية الأمريكي بخالص الشكر للجنة الأوروبية على عملها لضمان أن أي غزو عسكري روسي آخر لأوكرانيا

سيكلف موسكو ثمنا باهظا، بما في ذلك تدابير اقتصادية منسقة.