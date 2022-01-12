ألمانيا تتلقى أكثر من 190 ألف طلب لجوء خلال 2021

كشف المكتب الاتحادى الألمانى للهجرة واللاجئين أن البلاد تلقت 190 ألفا و800 طلب لجوء خلال العام الماضى 2021.
وأوضحت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، فإن أكبر مجموعة من طالبى اللجوء فى ألمانيا (أكثر من 70 ألف شخص) جاءت من سوريا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأفغان الذى تقدموا بطلبات لجوء، حيث وصل تعدادهم إلى أكثر من 31 ألف شخص.
وتلقت ألمانيا فى 2020 نحو 122 ألف طلب لجوء، إلا أن وزارة الداخلية لفتت إلى أن أحدث مقارنات بين العام الماضى وعام 2020 لن تكون ذات مغزى كبير بسبب تأثير قيود السفر التى كان مفروضة حول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.
يذكرأن، قالت منظمة "سى ووتش" الخاصة للإنقاذ البحرى إنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص فى البحر المتوسط فى مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام.
وقالت المنظمة التى تتخذ من العاصمة الألمانية برلين مقرا لها عبر تويتر، أن امرأة حامل اقترب موعد ولادتها كانت من بين من تم إنقاذهم، ولدى الطاقم حاليا ما يقرب من 450 شخصًا على متن السفينة "سى ووتش 3"تم إنقاذهم من قوارب المهاجرين، ويبلغ عمر أصغر طفل على متن السفينة 14 يوما.
وأفاد خفر السواحل الإيطالى، بأنه بعد عملية بحث استمرت يومين، تم رصد قارب يقل مهاجرين على ساحل كروتونى جنوبى إيطاليا.
وقال خفر السواحل فى بيان إنهم نقلوا 27 شخصا إلى مكان آمن.
وتعتبر إيطاليا وجهة العديد من المهاجرين الذين يسافرون بالقوارب، والذين غالبا ما ينطلقون من شمال إفريقيا فى رحلتهم إلى الاتحاد الأوروبى، ويطمح المهاجرون فى حياة أفضل هناك، لكن القوارب المكتظة كثيرا ما تواجه مشاكل وتتعرض لحوادث فى البحر المتوسط.
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