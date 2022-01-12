ألمانيا تتلقى أكثر من 190 ألف طلب لجوء خلال 2021

كتب محمد جمال

كشف المكتب الاتحادى الألمانى للهجرة واللاجئين أن البلاد تلقت 190 ألفا و800 طلب لجوء خلال العام الماضى 2021.

وأوضحت بيانات لوزارة الداخلية الألمانية، فإن أكبر مجموعة من طالبى اللجوء فى ألمانيا (أكثر من 70 ألف شخص) جاءت من سوريا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الأفغان الذى تقدموا بطلبات لجوء، حيث وصل تعدادهم إلى أكثر من 31 ألف شخص.

وتلقت ألمانيا فى 2020 نحو 122 ألف طلب لجوء، إلا أن وزارة الداخلية لفتت إلى أن أحدث مقارنات بين العام الماضى وعام 2020 لن تكون ذات مغزى كبير بسبب تأثير قيود السفر التى كان مفروضة حول العالم بسبب انتشار جائحة كورونا.

يذكرأن، قالت منظمة "سى ووتش" الخاصة للإنقاذ البحرى إنها أنقذت ما يقرب من 100 شخص فى البحر المتوسط فى مهمتها الخامسة خلال ثلاثة أيام.