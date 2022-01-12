أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

كتبت رحاب نبيل

تمكنت أكاديمية مصر للطيران للتدريب، من تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران على التدريب الفنى لصيانة الطائرات،

وذلك استمراراً للنجاحات والاعتمادات الدولية العديدة التى حصلت عليها أكاديمية مصر للطيران للتدريب.

وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن حصول الأكاديمية على تجديد اعتماد الوكالة الاوروبية لسلامة الطيران يعكس الثقة الدولية فى شركة مصر للطيران ومنظومة التدريب بها ويجذب مزيدا من العملاء، متمنياً مزيدا من النجاح المثمر للأكاديمية فى مجالات التدريب المختلفة .

ومن جانبه، أكد الطيار إيهاب الطحطاوى رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، أن وفد الوكالة الأوروبية التى تفقد الأكاديمية لتجديد الاعتماد، أشاد بنظام الجودة ومستوى العملية التدريبية وبكافة الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بها.

جدير بالذكر أن الأكاديمية أضافت في الفترة الأخيرة إلي قدراتها التدريبية تدريب المهندسين على طرازى الإيرباص (A320 NE، A220)، وبذلك تحقق الأكاديمية القدرة علي تغطية الاحتياجات التدريبية الفنية لكافة الطرازات العاملة بأسطول شركة مصر للطيران للخطوط، وكذلك لمختلف الشركات العربية والإفريقية والأجنبية.