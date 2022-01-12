أفريقيا: إعطاء أكثر من 198 مليون جرعة من لقاحات كورونا داخل بلدان القارة

أ.ش.أ

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أنه تم إعطاء من 198 مليونًا و25 ألفًا و605 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجميع أنحاء القارة.

وأوضحت المراكز - في أحدث الإحصائيات الصادرة اليوم الأربعاء، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 10 ملايين و162 ألفا و606 حالات، كما سجلت 232 ألفا و23 وفاة جراء الجائحة على مستوى القارة، وبلغ إجمالي حالات التعافي 8 ملايين و986 ألفا و944 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة.

ويوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب، ثم تونس، وإثيوبيا وليبيا.