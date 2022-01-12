أشرف صبحي يلتقي مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب خلال مشاركتها بمنتدى شباب العالم

"صبحي": الشباب الافريقي العمود الفقري لتنمية القارة ومحور رئيس في اجندة أفريقيا 2063.. وللوزارة لجنة متخصصة بالشأن الافريقي لدعم التعاون الافريقي

مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب: زيارتي هي الاولى لمصر .. وأهنئ الرئيس السيسي بنجاح منتدى شباب العالم

"شيدو": نرغب في تكثيف التعاون مع الشباب المصري.. وتدعيم برامج التطوع في افريقيا

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شيدو كيلوبترا مبيمبا - مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب، وذلك على هامش حضورها منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





رحب الدكتور أشرف صبحي بمبعوث الاتحاد الافريقي للشباب، معرباً عن سعادته لزيارتها لمصر ومشاركتها في منتدى شباب العالم.

قال الدكتور أشرف صبحي: "إن الشباب الافريقي لديه تطلعات كبيرة في السنوات المقبلة، وهم العمود الفقري في تنمية القارة الأفريقية، ومحور رئيس في أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وهي أجندة طموحة تعترف بأن تمكين الشباب يسهم إسهاما هائلا في تنمية أفريقيا".

أوضح وزير الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة على تواصل مستمر مع الاتحاد الافريقي وخاصة إدارة الشباب بمفوضية العلوم والتكنولوجيا والموارد البشرية، وأن هناك تعاونا كبيرا مع الاتحاد الأفريقي في تنفيذ العديد من البرامج الشبابية، مشيرا للجنة الشئون الأفريقية التي تم تدشينها مؤخرا في الوزارة لدعم التعاون الافريقي في مجالات الشباب والرياضة.

أشار الدكتور أشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة لديها حزمة من البرامج الشبابية والرياضية في إطار دعم الشباب الافريقي والتي تستهدف تأهيل وتدريب الشباب الافريقي في مختلف المجالات، وان الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتعميق العلاقات مع الدول الافريقية من خلال الشباب.

ومن جانبها، قالت مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب: "هذه هي زيارتي الاولي لمصر، وسعيدة جدا بالتواجد هنا على ارض السلام بين شباب العالم، وأود أن أهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على نجاح منتدى شباب العالم والذي يعد المنصة الاهم لشباب العالم وخاصة الشباب الافريقي ".

أشارت "شيدو" انها تعمل بالتعاون الوثيق مع الإدارات ذات الصلة في مفوضية الاتحاد الأفريقي، للمساهمة الفعالة لسياسات وبرامج الشباب في الاتحاد الأفريقي".

وأعربت مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب عن رغبتها للتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية برئاسة الدكتور أشرف صبحي لتنفيذ العديد من الفعاليات التي ستساهم في تطوير قدرات الشباب الأفريقي اما لجمهورية مصر العربية من خبرة في هذا المجال.