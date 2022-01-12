اليوم السابع
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الأربعاء، 12 يناير 2022 12:00 م
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أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-1-2022 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:30 ص
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12-1-2022 أمام الجنيه المصرى عملات
كتبت ريهام الباشا

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تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 12-1-2022، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري ثباتا عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، أما الريال السعودي ثبت عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
بينما ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.77 للشراء، 17.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.70 للشراء، 17.86 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
 

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.77 للشراء، 17.90 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 17.70 للشراء، 17.86 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.31 جنيه للشراء، 21.47 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 21.21 جنيه للشراء، 21.43 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.56 جنيه للشراء، و 52.04 جنيه للبيع، مقابل سعر أمس كان بـ 49.55 جنيه للشراء، و 52.02 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 


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