أزمة فى مدارس بريطانيا بسبب أوميكرون.. ووزير الصحة يلجأ لـ"المعلمين السابقين"

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت بيانات حكومية جديدة أن واحدًا من كل 12 مدرسًا كان غائبًا عن مدارس إنجلترا خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي وسط ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في ظل انتشار متحور اوميكرون الجديد، وفقا لشبكة بي بي سي.

تجد العديد من المدارس صعوبة في العثور على موظفين مؤقتين لتغطية الدروس حيث تظهر الأرقام الجديدة أن 8.6% من المعلمين وقادة المدارس كانوا غائبين ، في حين أن 4.9% كانوا غائبين بسبب كوفيد ، في الأسبوع الأول للعودة إلى المدرسة.

قال وزير التعليم نديم الزهاوي إنه يضع خطط طوارئ لزيادة معدلات غياب الموظفين، وفي حديثه في بي بي سي قال إن مستويات غياب الموظفين "ستزيد بلا شك ، لأن المدارس عادت الآن وسنشهد زيادة في معدلات الإصابة".

وأضاف: "يجب أن يكون لدي خطط طوارئ للتغيب 10 ، 15 ، 20 ، 25٪ لأن اوميكرون معدي أكثر بكثير".

في استطلاع أجراه اتحاد التدريس ، قال 46 في المائة من المعلمين أنه طُلب منهم تغطية الدروس للزملاء الغائبين، وفي الشهر الماضي فقط ، دعا الزهاوي المعلمين السابقين إلى العودة إلى الفصول الدراسية للمساعدة في حل مشكلة نقص الموظفين.

وتعليقًا على البيانات الحكومية الجديدة ، قال بول وايتمان، الأمين العام لاتحاد قادة المدارس: "تعاني أقلية صغيرة ، لكنها متنامية ، من المدارس بالفعل من غياب أعضاء هيئة التدريس بأكثر من 2 في المائة ، والحكومة نفسها تخطط لذلك 2 في المائة معدلات غياب الموظفين".

وأضاف: "بينما ستبذل المدارس كل ما في وسعها لإدارة الوضع ، هناك حقيقة يجب الاعتراف بها هنا.. لا مفر من حقيقة أنه إذا كان لدى المدرسة ربع قوتها العاملة ، فسيكون لذلك تأثير كبير على التعليم."

وفي الوقت نفسه ، تغيب 315000 تلميذ (3.9 في المائة) لأسباب تتعلق بـكورونا بزيادة 14000 عن الاعداد نهاية الفصل الدراسي الماضي.