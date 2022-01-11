اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:10 م
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7 معلومات تميز أول مونوريل مصرى يربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:00 م
7 معلومات تميز أول مونوريل مصرى يربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر مونوريل - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تستعد وزارة النقل لاستقبال ثالث دفعة من القطارات المتعاقد عليها للعمل بمشروع أول مونوريل مصر يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بأطوال 56.5 كم بعد انتهاء تنفيذه، ويقدم "اليوم السابع" أهم ما يميز قطارات المونوريل المصرى ومواصفاتها خلال التقرير التالى:
 
1- أحادية السكة وتسير على كمرات خرسانية ممتدة وتعمل بالكهرباء.
 
2- سرعته تبلغ 90 كم/ س.
 
3- قطاراته تسير أتوماتيكيا بدون سائق.
 
4- سيتم لأول مرة تركيب Screen Doors على الأرصفة أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.
 
5- قطاراته مزودة بممر ممتد يسمح بانتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة.
 
6- قطاراته مكيفة وكل منها يتكون من 4 عربات.
 
7- القطارات تصنعها شركة الستوم العالمية بمدينة ديربي البريطانية.

المونوريل

مونوريل العاصمة الإدارية

مونوريل 6 أكتوبر

المونوريل المصرى

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