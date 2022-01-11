54 محضر متنوع ومصادرة 50 شيشة وتشميع 12 محل بالإسماعيلية.. صور

فريق المحافظات

شدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الاسماعيلية،على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والحد من إنتشار فيروس كورونا، حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وقامت الوحدة المحلية لحي أول بحملة مكبرة لرفع الاشغالات من طريق البلاجات ونمرة 6 والجامعة القديمة والسلطان حسين، وأسفرت عن تشميع 12 محل وكافيتريا بدون ترخيص ، كما تم تحرير 24 محضر وتتضمن 12 محضر إشغال، 2 محضر بيئة، 10 محاضر إدارة مكان بدون ترخيص، بالاضافة إلى رفع 40 حالة إشغال، ومصادرة 50 شيشة ، 70 كرسي، 2 أنبوبة.

على جانب أخر قام حي ثان الإسماعيلية بشن حملة مكبرة بالإشتراك مع مديرية التموين لفحص تراخيص المحال التجارية وفحص المواد الغذائية والتفتيش على المخابز و معامل الألبان والتأكد من سلامتها، وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر متنوع ، وتتضمن ٧ محاضر تموين و 7 محاضر صحة خاصة بالنظافة و3 إنذارات بيئية و3 عدم الإعلان عن أسعار، وذلك بمنطقة بحرى الإستاد و شارع الدقهلية.



وفي سياق متصل قام مركز ومدينة التل الكبير برفع الإشغالات من شارع احمد عرابي، بنطاق الحماده و قريه القصاصين القديمه وتم تحرير 30 محضر.



وأكد محافظ الإسماعيلية على تكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات، وتحقيق الإنضباط في الشارع، ومنع أصحاب المحلات من استخدام الأرصفة المخصصة للمشاة، ومنع الإستغلال والمحافظة علي صحة المواطن و منع جشع التجار وضبط الاسعار .





ازالة مخالفات



الحملة



تشميع محل



تشميع



جانب من الحملة التموينية



جانب من الحملة



ضبط شيش



مخالفات







