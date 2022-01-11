5 طرق للوقاية من جفاف الجلد خلال الشتاء.. أبرزها تناول الخضروات والفواكه

نهير عبد النبى

فى فصل الشتاء تتعرض البشرة للجفاف الشديد نظرا لبرودة الجو وانخفاض درجة الحرارة، ليس فقط بشرة الوجه هى التى تتأثر بذلك ولكن اليدين والقدمين أيضا يتعرضون للجفاف الشديد وحسب ما ذكره موقع healthline هناك خطوات يمكنك اتخاذها لترطيب البشرة فى فصل الشتاء وهى:

1:رطب البشرة بعد غسلها



في أي وقت تغسل فيه وجهك أو يديك أو جسمك، فإنك تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية فمن الضروري استخدام كريمات للترطيب لتمنع جفاف البشرة.

2: ضع الكريم الواقي من الشمس يوميًا



قد يعتقد الكثيرون أن كريم واقى الشمس يتم استخدامه فى فصل الصيف فقط ولكن ذلك خطأ فلا بد من وضعه فى فصل الشتاء أيضا لحماية البشرة من الأشعة الفوق بنفسجية.

3:الاستحمام بماء فاتر



الاستحمام بماء ساخن في نهاية يوم الشتاء البارد يمكن أن يشعرك بالهدوء بشكل خاص. ولكن قد يؤثر على بشرتك ويسبب الجفاف الشديد، لذلك ينصح باستخدام مياه فاترة حيث يمكن أن يزيل الماء الساخن من بشرتك الزيوت الطبيعية بشكل أسرع من الماء الفاتر.

4:قفازات اليد



ارتد قفازات عند الخروج فى البرد واستخدم زوجا من قفازات السيليكون عند غسل الأطباق، يمكن أن يساعد الحد من الهواء الجاف والماء الساخن الذي يلامس بشرتك في الحفاظ على يديك ناعمة ورطبة جيدا.

5:الخضروات والفواكه



اهتم بتناول الخضروات والفواكه والأطعمة الصحية التى تساعد فى ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف والتشققات.