32 جنيها سعر كيلو الفراخ البيضاء فى الأسواق.. أسعار اليوم

كتب إسلام سعيد

أعلن شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، تفاصيل وتطورات حركة أسعار الدواجن في الأسواق اليوم وفي المزارع لتسجل 25 إلى 27 جنيها للكيلو.

ويضاف إلى الأسعار، تكاليف النقل ومكاسب التجار ما يجعل السعر يصل للمستهلك النهائي بـ 32 جنيها وقد يرتفع إلى 35 جنيها.

تفاصيل أسعار الدواجن بكافة أنواعها: ـ سعر كليو الفراخ الأبيض 26 جنيها

ـ سعر الساسو 36 جنيها

ـ كتكوت أبيض من 4.5-4.75 جنيه

ـ كتكوت ساسو من 3-3.25 جنيه

ـ أمهات بيضاء 21 جنيها

استقرار أسعار الدواجن والبيض حيث سجل البيض ثبات عند مستويات أمس حيث تسجل كرتونة البيض مستويات 48 جنيه لكرتونة البيض الأبيض و56 جنيها لكرتونة البيض البلدي، و49 جنيه بيض أحمر، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 51 جنيها حسب الأنواع.

وأشار فى تصريحات خاصة، إلى أن عن أسعار الدواجن البيضاء خلال تداولات المزارع اليوم تتراوح بين 25 إلى 26 جنيها للكيلو، ويصل المستهلك بسعر يبدأ من 30 جنيها، ويختلف من منطقة إلى أخرى.