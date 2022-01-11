197.8 مليون جرعة لقاح كورونا مُنحت للأفارقة فى أنحاء القارة السمراء

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إعطاء 197 مليونا و836 ألفا و917 شخصا لقاح كورونا في جميع أنحاء القارة.

وأفادت أحدث إحصائيات صادرة عن المراكز، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ارتفع إلى 10 ملايين و123 ألفا و764 إصابة، كما سجلت 231 ألفا و696 حالة وفاة جراء الجائحة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من الفيروس التاجي بلغ 8 ملايين و956 ألفا و721 حالة على مستوى القارة منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أنه يوجد في جنوب إفريقيا أكثر الحالات المبلغ عنها ويليها المغرب ثم تونس وإثيوبيا وليبيا.