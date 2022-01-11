18 يناير.. الحكم على المتهمين بالاعتداء على "سيدة بولاق الدكرور"

كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنح بولاق الدكرور تأجيل جلسة محاكمة 3 متهمين بالبلطجة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"سيدة بولاق الدكرور" لجلسة 18 يناير الجارى للحكم.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المجني عليها والمتهمين بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة عنيفة اعتدى خلالها المتهمون على المجنى عليها بالضرب، وأصابوها بعدة إصابات بالغة فى مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من خلال التقرير الطبى الخاص بالمجنى عليها إصابتها بجرح قطعى بالكتف الأيمن، وطوله نحو 20 سم، وجرح قطعى بالظهر طوله نحو 30 سم، وأيضًا جرح قطعي بالفخذ اليمنى من الجهة الأمامية طولة نحو 15 سم، وأنها مصابة بجرح قطعي بالفخذ اليمنى من الخلف طوله نحو 15 سم.

وعقب انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها فى القضية واكتمال أدلة الثبوت قررت إحالة المتهمين لمحكمة الجنح وتم تحديد جلسة الأول من يناير الماضى لنظر أولى جلسات المحاكمة.