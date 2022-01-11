"يا هلا ويا مرحبا الريس شرفنا".. استقبال السيسي بالأغانى فى معرض أهل سيناء (فيديو)

رامى محيى الدين

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرض أهل سيناء، وتحدث إلى أحدى المشاركات والتى عرفته بنفسها، وأنها كانت قد عرضت عليه مشكلة المرافق في قانون ذوى الإعلاقة خلال معرض تراثنا بأنه غير القانون ليحل مشكلة الجميع.

واستعرض عدد من أعضاء مجلس النواب عن سيناء وبعض الأهالى الرئيس السيسي المشاريع التي تقام بسيناء والتطوير الذى تشهده المحافظة وخصوصا مصنع الرخام، كما شكروه بالنيابة عن أهالى الشهداء من أبناء سيناء وتوفير فرص العمل لهم.

كما عبر الأهالى في المعرض عن سعادتهم بزيارة الرئيس السيسي بالمعرض واهتمامه بأهالى سيناء، كما طالبوا بالمزيد من المشروعات للمرأة المعيلة وتدريب وتشغيل وتأهيل المرأة، وشرحت له إحداهن ما تستطيع المرأة السيناوى إنتاجه من مشغولات بدوية يمكن أن تلقى الرواج في أسواق الخارج، كما شاهد الرحايا.

وأستمع الرئيس مقطوعة موسيقية من الآلة الموسيقية الخاصة بالمرأة البدوية، وأغنية: "يا هلا ويا مرحبا والريس شرفنا.. يا هلا ويا مرحبا والسيسي حامينا.. ويا هلا ويا مرحبا والسيسي داعمنا".. والتقط الرئيس السيسي صورة مع السيدات بالمعرض، كما قابل إحدى زوجات وأهالى الشهداء والتي عبرت عن شكرها للرئيس للاهتمام بأسر الشهداء.