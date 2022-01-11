وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور مشروع محطة مياه الهنادى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال زيارتهم لمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، مشروع محطة مياه الشرب بالهنادى التابعة لمركز إسنا، وذلك لتفقد الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ومتابعة نسب التنفيذ للمشروع، حيث رافق الوفد اللواء أشرف الفاوى نائب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والمهندس محمد عويس أحمد مدير عام مشروع مياه الهنادى.

وضم وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة، وممثلي المكتب الاستشاري للمشروع مستر نيفيد ودكتور محمد صديق ودكتور محمد قنصوة، كما رافق الزيارة للوفد المهندسة صباح منصور نائب رئيس مركز ومدينة إسنا، وذلك في تعاون مستمر من مركز إسنا ومتابعته للمشروعات بالمدينة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء الأعمال وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.

ويعد مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر بحوالي 40 كم من المشروعات الهامة والحيوية بمحافظة الاقصر، والمزمع من إنشائه تقديم الاستفادة وخدمة حوالي 130 ألف نسمة من أهالي قري شرق إسنا (الشغب – الدبابية – المعلا – القضا – نجع أبو سعيد – الطوناب – الهنادى – الحميدات – الدير)، والذين يعانون من ضعف المياه وخاصة بفصل الصيف.

ومن المقرر أن تخدم محطة مياه الهنادي تلك المنطقة بتكلفة 270 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل حوالي 95 مليون جنيه مصرى، والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبا، وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروع 365 مليون جنيه مصرى، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS، ومن المقرر نهو جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية أبريل 2023 طبقا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع.

يذكر أنه جرت الإشادة بنسب التنفيذ طبقا للمخطط الزمني بالمشروع وتحقيق المستهدف الشهري، حيث تفقد الوفد كثيرا من المنشآت التي تم البدء فيها ويعتبر ذلك زيادة على ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر 2021، حيث أشاد الجميع بنسب التنفيذ للمشروع وجودة التنفيذ للأعمال بما يحقق الهدف المرجو من المشروع ليكون المشروع من أهم وأضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.



جولة بمشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل بتكلفة 365 مليون جنيه بالأقصر





متابعة مشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل بتكلفة 365 مليون جنيه بالأقصر



مشروع محطة مياه الهنادي والخط الناقل بتكلفة 365 مليون جنيه بالأقصر