وظائف القوى العاملة.. 96 فرصة عمل جديدة بالمنشآت السياحية

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر وفرت 96 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية بمجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 4000 جنيه للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.



والوظائف هى: - مساعد رئيس صف.

- مضيف بالمطعم.

- مضيف بالبار.

- مساعد مضيف مطعم.

- طباخ أول.

- طباخ ثانى.

- طباخ ثالث.

- عامل تجهيز وتحضير.

- مشرف غرف.

- مساعد رئيس قسم بالمطبخ.

- عامل كافتيريا العاملين.

- منقذ.

- مشرف أدوار.

- مشرف غرف.

- فني بلاط.

- عامل زراعة.

- عامل مغسلة.

وعلى الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه إلى مكتب العمل شارع 47 بمدينة مرسى علم، علما بأن التقديم يستمر حتى يوم 5 فبراير 2022 .