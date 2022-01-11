وصايا المرور لتجنب وقوع الحوادث على الطرق.. اعرف التفاصيل

وضعت إدارة المرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق وشملت قائمة الوصايا ما يلى:
- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.
وشهدت الطرق السريعة والصحراوية الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والأقاليم خلال الأسبوعين الماضيين، العديد من الحوادث نتيجة لسوء الأحوال الجوية" شبورة – أمطار" أو نتيجة لعدم أتباع السائقين لقواعد السير على الطرق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة