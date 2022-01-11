وزير خارجية النمسا يبحث غدا مع كبار القيادات اللبنانية دعم بيروت اقتصاديا

كتبت: هناء أبو العز

يبحث وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، غدا الأربعاء، مع كبار القيادات اللبنانية دعم بيروت اقتصاديا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن شالينبرج سيختتم غدا زيارته إلى لبنان، والتي استمرت 3 أيام، موضحة أن وزير الخارجية سيعقد لقاءات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برى ورئيس الوزراء نجيب ميقاتى، واجتماع عمل مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب وزيارات لفرقة الخوذ الزرقاء النمساوية التابعة للأمم المتحدة ومشاريع التعاون الإنمائي النمساوية.

وأشار البيان إلى أن لبنان تحتل مكانة بارزة فى السياسة الخارجية للنمسا، محذرا من الخطر الذى يمثله حزب الله الشيعي المسلح الموالي لإيران في البلاد، لافتا إلى استقبال لبنان أعداد كبيرة من اللاجئين من سوريا في ظل أصعب الظروف، موضحا أن النمسا ستواصل دعم لبنان فى هذه المهمة، حيث قدمت فى العام الماضى 5 ملايين يورو كمساعدات إنسانية وهذا العام من المتوقع تقديم نفس المبلغ.

وأشار إلى أن الانفجار المدمر فى ميناء بيروت والوضع الاقتصادى غير المستقر الذى المستمر منذ عامين أدى إلى إغراق البلاد فى أزمة عميقة حيث يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع السكان اللبنانيين تحت خط الفقر.